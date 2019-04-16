كتبت: إنجى مجدى
قال السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتييه، إن المعلومات المتوفرة بشأن فاجعة حريق كاتدرائية نوتردام تشير إلى أنه حادث غير متعمد.
وأوضح السفير الفرنسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" صباح الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق قضائى منذ اندلاع الحريق، ووفقا للمؤشرات الأولية فأنه كانت هناك أعمال تجديد وترميم فى سقف الكاتدرائية. وكشف عن أن التحقيق تم إطلاقه بعنوان "حريق غير متعمد"، ويقوم المحققون حاليا بدراسة الأسباب التى أدت للحريق والتى يبدو وفقا للمعلومات المتوفرة أنه حادثا وليس حريق غير...
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فرنسا: نتعامل مع حريق نوتردام على أنه غير متعمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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