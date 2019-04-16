النشرة: افتتاح أول محطة بنزين في منطقة المزة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تم افتتاح أول كازية في دمشق لبيع بنزين "اوكتان 95" في منطقة المزة بسعر 600 ليرة سورية للتر الواحد ما يعادل 22 دولارا للصفيحة في حين يباع البنزين في سوريا بسعر 225 ليرة سورية لليتر الواحد ما يعادل 17 دولارا".
ولفت إلى أن "السلطات السورية كانت قد سمحت لاصحاب المحطات بالتزود بالوقود من الدول المجاورة وبيعها بالاسواق للتخفيف من حدة ازمة الوقود التي تعانيها البلاد منذ اسبوعين والازدحام غير المسبوق على محطات الوقود".
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