النشرة: افتتاح أول محطة بنزين في منطقة المزة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأنه "تم افتتاح أول كازية في دمشق لبيع بنزين "اوكتان 95" في ​منطقة المزة​ بسعر 600 ليرة سورية للتر الواحد ما يعادل 22 دولارا للصفيحة في حين يباع ​البنزين​ في سوريا بسعر 225 ليرة سورية لليتر الواحد ما يعادل 17 دولارا".

ولفت إلى أن "السلطات السورية كانت قد سمحت لاصحاب المحطات بالتزود ب​الوقود​ من الدول المجاورة وبيعها بالاسواق للتخفيف من حدة ازمة الوقود التي تعانيها البلاد منذ اسبوعين والازدحام غير المسبوق على محطات الوقود".