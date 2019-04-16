استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري

قدم رئيس ​المجلس الدستوري​ الجزائري ​الطيب بلعيز​، استقالته تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل ​عبد العزيز بوتفليقة​. وأبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صباح اليوم استقالته دون تقديم أسباب لذلك.

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