أبو الغيط: اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان يعزلها ويشكل خطرا على المنطقة

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يهدد السلام في الشرق الأوسط ويعرض واشنطن للعزلة"، مشيراً إلى "أننا نقدر موقف روسيا من اعتراف الأميركيين بسيادة إسرائيل على الجولان السوري".
وخلال الجلسة الوزارية لمنتدى التعاون الروسي _العربي في موسكو، لفت أبو الغيط إلى أن "هذا القرار سوف يتسبب في عزلة الأميركيين في الساحة الدولية وأصبحت هذه الخطوة خطرا آخرا على التسوية بأكملها في الشرق الأوسط".
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