أبو الغيط: اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان يعزلها ويشكل خطرا على المنطقة

أعلن الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، أن "اعتراف ​الولايات المتحدة​ بسيادة ​إسرائيل​ على مرتفعات ​الجولان​ يهدد السلام في ​الشرق الأوسط​ ويعرض ​واشنطن​ للعزلة"، مشيراً إلى "أننا نقدر موقف ​روسيا​ من اعتراف الأميركيين بسيادة إسرائيل على الجولان السوري".

وخلال الجلسة الوزارية لمنتدى التعاون الروسي _العربي في ​موسكو​، لفت أبو الغيط إلى أن "هذا القرار سوف يتسبب في عزلة الأميركيين في الساحة الدولية وأصبحت هذه الخطوة خطرا آخرا على التسوية بأكملها في الشرق الأوسط".