هنية لعباس: نتانياهو لن يعطيك شيئاً سوى أنك ستبقى في دائرة مغلقة

علق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من دون شروط، متوجهاً له بالقول: "نتانياهو لن يعطيك شيئاً سوى أنك ستبقى في دائرة مغلقة والمراوحة في المكان ذاته".
وأشار إلى أن "استمرار التيه السياسي الذي فرضه اتفاق أوسلو يجب أن ينتهي لأنه يزيد من التخبط الفلسطيني"، لافتاً إلى أنه "على محمود عباس التوجه نحو الداخل الفلسطيني وعقد الاطار القيادي المؤقت ووضع استراتيجية للصمود".
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