هنية لعباس: نتانياهو لن يعطيك شيئاً سوى أنك ستبقى في دائرة مغلقة

علق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ على اعلان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ استعداده لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ من دون شروط، متوجهاً له بالقول: "نتانياهو لن يعطيك شيئاً سوى أنك ستبقى في دائرة مغلقة والمراوحة في المكان ذاته".

وأشار إلى أن "استمرار التيه السياسي الذي فرضه اتفاق ​أوسلو​ يجب أن ينتهي لأنه يزيد من التخبط الفلسطيني"، لافتاً إلى أنه "على محمود عباس التوجه نحو الداخل الفلسطيني وعقد الاطار القيادي المؤقت ووضع استراتيجية للصمود".