البابا فرنسيس يدعو إلى حشد جهود الجميع للمساهمة في إعادة بناء نوتردام

أعرب البابا فرنسيس عن أمله في "أن يتكاتف الجميع لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام الباريسية غداة الحريق المدمر الذي اجتاحها"، مشيراً إلى "أنني آمل أن تصبح كاتدرائية نوتردام مجددا، بفضل أعمال إعادة البناء وحشد جهود الجميع، جوهرة في قلب المدينة".
وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية جان كلود غالية قد أعلن ليل أمس أن "حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية"، فيما تم الإعلان عن انقاذ وحفظ البنية الأساسية للكاتدرائية والبرجين الأساسيين و إخلاء القاطنين في محيط كاتدرائية نوتردام خشية من انهيارها.
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