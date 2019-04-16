لافروف: نؤيد ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدحر النهائي للإرهاب بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "التزام روسيا بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، مشيراً إلى "اننا ندعم الجهود المصرية في مسألة المصالحة الفلسطينية وننوي عقد لقاء بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في روسيا دون شروط مسبقة".
وشدد على "أننا نؤيد ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدحر النهائي للإرهاب بالمنطقة".
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