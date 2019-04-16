لافروف: نؤيد ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدحر النهائي للإرهاب بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ "التزام ​روسيا​ بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها ​القدس الشرقية​"، مشيراً إلى "اننا ندعم الجهود المصرية في مسألة ​المصالحة الفلسطينية​ وننوي عقد لقاء بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في روسيا دون شروط مسبقة".

وشدد على "أننا نؤيد ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدحر النهائي للإرهاب بالمنطقة".