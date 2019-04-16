سفير بريطانيا بالخرطوم طلب من المجلس الانتقالي إعلان مكان احتجاز البشير

كشف سفير ​بريطانيا​ في ​الخرطوم​ عرفان صديق، أنه "طلب من ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​، إعلان مكان احتجاز الرئيس المعزول ​عمر البشير​ وغيره من كبار شخصيات النظام السابق"، مشيراً إلى أن "لقاءه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ​محمد حمدان​ دقلو لم يكن للتأييد أو منح الشرعية للمجلس وقائده، ولكن للتأكيد على الخطوات التي تريد ​المملكة المتحدة​ أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان".

وشدد على أن "طلب بريطانيا الأساسي كان عدم اللجوء للعنف أو فض ​اعتصام​ المحتجين بالقوة"، كاشفاً أنه "طلب من المجلس العسكري توضيح مكان البشير وغيره من كبار الشخصيات في نظامه لأن الشفافية تبني الثقة".