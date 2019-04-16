سفير بريطانيا بالخرطوم طلب من المجلس الانتقالي إعلان مكان احتجاز البشير

كشف سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديق، أنه "طلب من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إعلان مكان احتجاز الرئيس المعزول عمر البشير وغيره من كبار شخصيات النظام السابق"، مشيراً إلى أن "لقاءه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو لم يكن للتأييد أو منح الشرعية للمجلس وقائده، ولكن للتأكيد على الخطوات التي تريد المملكة المتحدة أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان".
وشدد على أن "طلب بريطانيا الأساسي كان عدم اللجوء للعنف أو فض اعتصام المحتجين بالقوة"، كاشفاً أنه "طلب من المجلس العسكري توضيح مكان البشير وغيره من كبار الشخصيات في نظامه لأن الشفافية تبني الثقة".
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