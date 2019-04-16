ظريف بحث مع الاسد آخر التطورات بمبادرة أستانا والعملية السياسية لحل أزمة سوريا

التقى الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ وبحث الجانبان الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية، وأهم القضايا الإقليمية، وآخر التطورات في مبادرة ​أستانا​ والعملية السياسية لحل الأزمة في ​سوريا​ ومتابعة الاتفاقيات المبرمة خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني الأول إلى سوريا.

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