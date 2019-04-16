الحسن: نقوم بتأمين كل التجهيزات لينطلق عمل المطار بالحلة الجديدة

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ "أننا سننطلق بمطار جديد يخفف من معاناة المواطنين، ويساعد على استقبالنا للسواح الذين نتطلع لاستقبالهم بالصيف".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، أوضحت الحسن أنه "يجب أن نكون مستعدين لإستقبال اللبنانيين والسياح العرب، ونريد ان نستقبلهم بأفضل طريقة ممكنة"، لافتةً الى "أننا سنقوم بتأمين كل التجهيزات لينطلق عمل المطار بالحلة ​الجديدة​ وسنفتتحه مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأول حزيران".

ومن جهة أخرى، أوضحت أنه "بالنسبة للمنطقة الاقتصادية ب​الشمال​ يجب ان نرى كيف يحصل التكامل مع المناطق الإقتصادية"، لافتةً الى "اننا نرى اهتمام من بعض المستثمرين بهذه المرافق في الشمال".

وأوضحت "اننا نريد استراتيجية لتموضع الشمال ضمن طريق الحرير او الاستراتيجيات لطريق الشمال".