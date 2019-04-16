أعرب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن ألمه الكبير للحريق الذي اندلع في ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​. وقال في برقية وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم كانوا يرون في هذا المكان المميز جزءاً أساسياً من ذاتهم وهم يقفون اليوم إلى جانب الفرنسيين في محنتهم تأكيداً لعلاقات الصداقة الراسخة مع ​فرنسا​، على أمل أن ينبعث هذا الصرح الإيماني والانساني والتاريخي من جديد في وقت قريب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لماكرون: نقف معكم لينبعث هذا الصرح الإيماني من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.