باسيل على هامش المنتدى الروسي العربي: لم نقبل الكلام عن عودة طوعية للنازحين

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن "اعادة التوازن للساحة الدولية مهم جدا وهناك مصلحة في التعاون الروسي العربي"، مشيرا الى ان "الحلول المعلبة لم تأت بنتيجة ونحن مع الحلول المصنوعة داخليا ومحليا"، لافتا الى ان "اهمية المنتدى الروسي العربي للتعاون تكمن في العودة الى سماع كلام متوازن في العديد من القضايا وعدم ترك العالم رهينة للقرارات الاحادية".

وفي حديث تلفزيوني أكد باسيل أن "هناك استثمارات روسية بدأت تظهر في ​لبنان​ وندعو لتعميمها في ​العالم العربي​ من دون ان يفهم ذلك انه موجه ضد احد"، معتبرا انه "اذا توحد العرب حول حقوقهم والقانون الدولي يستطيعون مواجهة التحديات وكلما تنازلنا عن حق لدولة سيشمل الامر الدول الاخرى".

وأكد باسيل اننا "لم نقبل اليوم مرة جديدة الكلام عن عودة طوعية للنازحين والمبادرة الروسية امنت مظلة سياسية لعودة جزئية والمطلوب الانتقال الى توفير الامكانات اللازمة لتحقيقها وان تتحول المساعدات لتشجيع العودة لا البقاء".