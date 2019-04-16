أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين مقابل محطة فنيانوس"، مشيرةً إلى أن "السير الى تحسن تدريجي".
وكان قد قطع العسكريون المتقاعدون الأوتوستراد على المسلكين في منطقةً شكا امام محطة فنيانوس.
هذا قطع معتصمون من المتقاعدين العسكريين، الطريق بالاطارات المشتعلة عند مفرق شويت بعد مستديرة عاليه باتجاه بيروت .
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