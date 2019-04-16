لفت نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في تصريح له بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل إلى أنه "في جلسة اليوم إستمعنا لوزير المال علي حسن خليل كمسؤول عن كل إيرادات الدولة، وكان هناك عرض مفصل للايرادات التي استطاعت الدولة ان تجبيها عام 2018".
وأشار إلى "اننا عرضنا لتأثير الوجود السوري على الإقتصاد اللبناني، وانعكاس ذلك على إيرادات الدولة، ولا بد أن تأخذ وزارة المال ووزارة البلديات مع البلديات خطوات لمعالجة هذا الملف وطرحنا مع وزير المال موضوع الرواتب وتخفيض الـ 15 في المئة ونؤكد ان ما طرح من أرقام غير صحيح وغير دقيق، ولا يمكننا أن نعالج الموضوع بالرواتب قبل أن نعالج الهدر والفساد والتهرب الضريبي والجمعيات الوهمية وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: لا بد أن تأخذ وزارة المال خطوات لمعالجة تأثير الوجود السوري على إقتصادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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