عدوان: لا بد أن تأخذ وزارة المال خطوات لمعالجة تأثير الوجود السوري على إقتصادنا

لفت نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له بعد اجتماع ​لجنة الادارة والعدل​ إلى أنه "في جلسة اليوم إستمعنا لوزير المال ​علي حسن خليل​ كمسؤول عن كل إيرادات الدولة، وكان هناك عرض مفصل للايرادات التي استطاعت الدولة ان تجبيها عام 2018".

وأشار إلى "اننا عرضنا لتأثير الوجود السوري على ​الإقتصاد اللبناني​، وانعكاس ذلك على إيرادات الدولة، ولا بد أن تأخذ ​وزارة المال​ ووزارة البلديات مع البلديات خطوات لمعالجة هذا الملف وطرحنا مع وزير المال موضوع الرواتب وتخفيض الـ 15 في المئة ونؤكد ان ما طرح من أرقام غير صحيح وغير دقيق، ولا يمكننا أن نعالج الموضوع بالرواتب قبل أن نعالج الهدر و​الفساد​ والتهرب الضريبي والجمعيات الوهمية وغيرها".