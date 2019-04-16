لجنة الأشغال النيابية بحثت في التلوث الزراعي وتأثيره على الليطاني

بحثت لجنة الأشغال النيابية في التلوث الزراعي وتأثيره على ​نهر الليطاني​، وطلبت من ​وزارة الزراعة​ تطبيق القرارات التي تنظم عمل المزارع وتضبط الشروط ​البيئة​. وطلبت اللجنة من ​وزارة الداخلية​ والمحافظين تكليف ​الاجهزة الأمنية​ بالتشدد في منع المخالفات ورمي مخلفات المزارع في النهر، كما دعت لوضع خطط للتلوث الناجم عن ​القطاع الزراعي​ والقيام بارشاد زراعي مكثف والطلب من وزراة الزراعة التشدد في تطبيق القرارات التي تنظم عمل معاصر الزيتون.

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