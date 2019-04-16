استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ السفير التركي في ​بيروت​ هاكان تشاكيل الذي أكد على دعوة الوزير بو صعب لحضور معرض الصناعات الدفاعية الدولي الـ14 (IDEF 2019) والنظر في إمكانية توقيع الاتفاقيات في مجال التعاون العسكري المزمع عقدها مع الجانب التركي خلال الزيارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي التقى بو صعب وأكد على دعوته لحضور معرض الصناعات الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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