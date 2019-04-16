الجراح عرض مع الداعوق شؤونا عامة وتأكيد على المحافظة على أرشيف التلفزيون والاذاعة

استقبل وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في مكتبه في الوزارة الوزير السابق ​وليد الداعوق​.

وأوضح الداعوق "أننا هنأنا الجراح بتوليه ​وزارة الإعلام​ وبحثنا معه في الأوضاع العامة وشؤون البلد، لا سيما شؤون وزارة الإعلام التي لدي خبرة فيها".

ولفت الى "أننا شددنا على ضرورة المحافظة على أرشيف ​تلفزيون لبنان​ والاذاعة اللبنانية، وكنت انا قد أطلقته عندما توليت وزارة الإعلام، وكان الوزير الجراح زارني في ذلك الوقت في تلفزيون لبنان واطلع على وضع الأرشيف كيف كان مزريا".

وأوضح انه "أطلعني الجراح على ما يقوم به بالنسبة الى موضوع الأرشيف والعمل والسعي للمحافظة عليه والاستفادة من إرثنا الثقافي والفني والادبي وهو يقوم بجهد كبير في هذا الموضوع".