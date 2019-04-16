أكد النائب ​جان طالوزيان​ في تصريح له بعد مشاركته في الاجتماع مع ​العسكريين المتقاعدين​ في ​مجلس النواب​ أن "هذا اللقاء ليس له اي طابع سياسي وحقوق العسكريين المكتسبة لا يحوز المس بها"، مشيرا إلى أننا "نطلب من ​الحكومة​ الاسراع بتقديم ​الموازنة​ للتدارس في الامور التي تخص العسكريين".

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كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: نطلب من الحكومة الاسراع بتقديم الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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