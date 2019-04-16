الراعي أثنى على جهود اللواء ابراهيم في المهمات الوطنية الموكلة إليه

إستقبل غبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي،مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي وضع غبطته في صورة العمل المستمر من أجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم اضافة الى عمل جهاز الأمن العام.
من جهته أثنى غبطته على جهود اللواء ابراهيم أكان على رأس جهاز الأمن العام، أم في المهمات الوطنية الموكلة إليه، متمنياً له النجاح فيها.
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