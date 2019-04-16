نقولا نحاس: لا بد ّمن التزام القوانين في قيام أيّ منطقة اقتصاديّة

لفت الوزير السابق ​نقولا نحاس​ في حديث تلفزيوني إلى "أنني لستُ ضدّ تنمية المناطق ولا قيام حوافز اقتصادية ولكن لا بد ّمن التزام القوانين في قيام أيّ منطقة اقتصاديّة"، مؤكداً أن "هناك فوضى اقتصادية كبيرة".

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