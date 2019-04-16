فيولات الصفدي: باستطاعة الفرد أن يكافح ويتعب وأن يحارب الفساد اذا شهد عليه

تمنت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيولات خيرالله الصفدي في ندوة تفاعلية مع شابات وشبان من ​طرابلس​ عرضوا خلالها مجموعة مشاريع طوروها ضمن برنامج "Eknovate لتنمية جدارات الشباب" بدعم من شركة "Intelligile" "أن يتعظ الشباب في ذكرى اندلاع الحرب ال​لبنان​ية الـ44، من أخطاء الماضي لأنه في غياب السلام والأمن لا يمكن الحديث عن إقتصاد ومشاريع إنمائية" مشيرة الى ان "العنصر الشبابي غالبًا ما يتصدر الأولويات في البلدان المتطورة، ويحتلّ صلب الاستراتيجيات المعتمدة".

ورأت ان "التحدي الأكبر في لبنان هو هجرة الشباب الذين يسعون وبأي ظرف إلى العمل في الخارج بسبب الوضع الإقتصادي الضاغط، وغياب الفرص في لبنان، وهجرة الأدمغة نتيجة لذلك"، معتبرةً أن "الهدف اليوم هو السعي إلى خلق فرص عمل وإعادة الأمل للشباب".

واعدة بـ"إنجاز ما يمكن من موقعها"، متمنية "ان يكون في جعبتها بعد 3 سنوات إنجازات ستسعى إلى الا تكون بسيطة وإن كان شخص بمفرده لا يستطيع تحقيق المستحيل"، مشيرةً إلى أنه "باستطاعة الفرد أن يكافح ويتعب وأن يحارب ​الفساد​ اذا شهد عليه وألا يخجل من التبليغ عنه وألا يكتفي بالتصريح لتعزيز شعبيته والتصفيق له وإظهار نفسه على الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي ولكن لأنه فعلاً يريد أن يرى أولاده يكبرون في وطنهم". وتمنت أن "تحظى وزارتها و​الحكومة اللبنانية​ بقليل من ثقة الشباب لأن الفشل ليس بخيار، وإنما إزدهار لبنان، والعمل بكرامة وتحصيل مدخول يساعد على العيش بكرامة هو من أبسط الحقوق التي ستعمل عليها" معتبرة ان "محاسبة المسؤولين بعد ثلاث سنوات واختيار من يجب أن يبقى في موقع المسؤولية هو واجب على كل شاب وشابة".