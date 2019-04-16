روكز: سد العجز لا يجوز ان يأتي على حساب العسكريين

أكد النائب ​شامل روكز​ أنه "يجب ان نبحث عن امور تسد العجز في الدولة بعيدا عن المس برواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين"، مشيرا الى ان "العسكريين وموظفي ​القطاع العام​ ليسوا هم من تسببوا بهذا العجز".

وفي تصريح له من ​مجلس النواب​ أكد روكز أنه "لا يحوز مكافئة العسكري بعد تقاعده بالاقتطاع من راتبه ، وهناك عسكريين شهداء تستفيد عوائلهم من رواتبهم بعدما قدموا حياتهم في سبيل الحفاظ على الدولة والمؤسسات".

وراى روكز أن "علينا ان نبحث عن مواقع الهدر و​الفساد​ وما حصل اليوم في الشارع هو تحرك استباقي وقد تحدثنا مع وفد من العسكريين المتقاعدين على ضرورة الابتعاد عن ​قطع الطرقات​".