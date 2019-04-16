روكز: سد العجز لا يجوز ان يأتي على حساب العسكريين

أكد النائب شامل روكز أنه "يجب ان نبحث عن امور تسد العجز في الدولة بعيدا عن المس برواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين"، مشيرا الى ان "العسكريين وموظفي القطاع العام ليسوا هم من تسببوا بهذا العجز".
وفي تصريح له من مجلس النواب أكد روكز أنه "لا يحوز مكافئة العسكري بعد تقاعده بالاقتطاع من راتبه ، وهناك عسكريين شهداء تستفيد عوائلهم من رواتبهم بعدما قدموا حياتهم في سبيل الحفاظ على الدولة والمؤسسات".
وراى روكز أن "علينا ان نبحث عن مواقع الهدر والفساد وما حصل اليوم في الشارع هو تحرك استباقي وقد تحدثنا مع وفد من العسكريين المتقاعدين على ضرورة الابتعاد عن قطع الطرقات".
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