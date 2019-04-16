استنكر ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية "قولنا والعمل"،أصوات النشاز التي تريد استهداف الفئة الكادحة من الموظفين ال​لبنان​يين في لقمة عيشهم، ودعا القطان خلال زيارته المجلس السياسي لحزب الله في بيروت، إلى سد عجز ​الموازنة​ من حيتان المال في لبنان وإيقاف مزاريب الهدر والفساد في وزارات وإدارات الدولة، كما طالب بتخفيض مرتبات الوزراء والنواب والفئة الأولى في لبنان لأنه بالأصل معظمهم ليسوا بحاجة لرواتب بسبب ثرواتهم الطائلة، مؤكدا ان الحل هو ب​محاربة الفساد​ فعليا وسد عجز الموازنة بإعادة الاموال التي نهبت من ​الشعب اللبناني​ وليس من خلال مد اليد على صحن الموظف والمواطن المعدوم في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قولنا والعمل: لسد عجز الموازنة من حيتان المال وإيقاف مزاريب الهدر والفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.