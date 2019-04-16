بطيش استقبل سفيرة تشيلي ووفدا من نقابة المطورين العقاريين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ سفيرة ​تشيلي​ وبحث معها في العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ وتشيلي، وسبل تعزيز التبادل التجاري وتطويره بين البلدين. والتقى بطيش رئيس نقابة مالكي شاحنات النقل الخارجي أحمد الخير وعرض معه تسهيل عمل ​الشاحنات​ اللبنانية عبر الحدود البرية الى الدول المجاورة. كذلك استقبل وفدا من نقابة المطورين العقاريين وبحث معه في اوضاع قطاع التطوير العقاري والمصاعب التي يعانيها.

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