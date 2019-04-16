كريم غنيم رئيسا لشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بغرفة القاهرة التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

فاز كريم غنيم برئاسة شعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بغرفة القاهرة التجارية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات في فاعليات الانتخابات التي أجرتها الغرفة مؤخرا، بحسب بيان من الشعبة اليوم الثلاثاء.

وقال غنيم إنه سيتم تغيير اسم الشعبة في أول اجتماع للجمعيه العمومية واختيار اسم جديد يتناسب مع التطور التكنولوجي الهائل في كل القطاعات والتحول الرقمي للخدمات، ليشمل قطاعا أكثر من الشركات والقطاعات المعنية، لتحديد الرؤية الشاملة للعمل داخل الشعبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم، خلال الشهر الحالي، عقد اجتماع لمجلس الإدارة لوضع الخطوط العريضة لآليات العمل لتكون الشعبة بمثابة همزة الوصل بين الشركات وكافة الجهات المعنية بالتنمية التكنولوجية، الحكومية والمجتمعية، "كما سنعمل على وضع ميثاق شرف لعمل الشركات الأعضاء بالشعبة".

وذكر غنيم أن المجلس الجديد للشعبة سيعمل بصورة فورية في تنفيذ استراتيجة متكاملة والتي يمكن تقسيمها إلى جزئين الأول خاص بالشركات والثاني خاص بتنمية الموارد البشرية.

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وأشار إلى أن الجزء الأول من الاستراتيجة يتضمن عدة محاور أهمها إعادة ثقة الشركات في الشعبة، بوصفها أحد أهم الكيانات المهمة التي تجمع الشركات، وتعمل على تعظيم دورها في تنظيم السوق.

في حين يركز المحور الثاني على إيجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه غالبية الشركات العاملة في مجال الحاسب الآلي والبرمجيات، أما المحور الثالث فيتضمن العمل على تنمية الطلب المحلي على التكنولوجيا بما يساعد الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المحلي.

وقال غنيم إن الشعبة ستقوم بعملية إعادة حصر وتقسيم للشركات الأعضاء بها بهدف إعداد قاعدة بيانات محدثة، تتضمن تحديد نشاط كل شركة لبحث إمكانية التنسيق وإحداث تكامل فيما بين الشركات، وكما سيتم العمل على توسيع القطاعات التي تشملها الشعبة.

وأضاف أن الجزء الثاني من الاستراتيجية المستقبلية للشعبة سيركز على الموارد البشرية العاملة في شركات الأعضاء من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التي تستهدف تأهيل وتدريب الكوادر داخل القطاعات المختلفة بسوق الحاسب الآلي والبرمجيات، بجانب التدريب ورفع الكفاءات المهنية وتأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل في مجال التكنولوجيا.

وذكر أن الشعبة تستهدف في الفترة القادمة المساعدة بقوة في عملية تطوير البنية التحتية لمجتمع التجارة الإلكترونية بما يتواكب مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي، وبما ينعكس في تسهيل عمليات خدمات التجارة الإلكترونية للمستخدم المحلي.