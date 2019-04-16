منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بإسكان الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي المديرية، وذلك لرصد مخالفات الاستخدام لوحدات الإسكان الاجتماعي ومخالفه شروط التخصيص من جانب من جرى منحهم الوحدات.
وأضاف حسين، أن المخالفات التي يجري رصدها والتعامل الفوري معها تشمل، عدم استغلال الوحدة، أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها وهو السكن أو تأجيرها للغير أو إحداث تغير جوهري بالوحدة، وذلك بهدف التأكد من منحها لمستحقيها.
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