"الأمر متعلق بالدستور".. عبدالعال يطالب النواب بالهدوء والإنصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثانية اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا (اكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس)، على نواب الشعب ضرورة عدم مغادرة المجلس قبل انتهاء الجلسة المخصصة للتعديلات الدستورية حتى لو تأخرت.

وقال "عبدالعال": "التعديلات تستلتزم الجلوس والإنصات.. مينفعش أناقش التعديلات وكل واحد بيتكلم أو قاعد بشكل مش كويس".

وتابع رئيس البرلمان قائلًا: "أرجو أن تلتزموا الهدوء والاستماع، أرجو الجلوس والاستماع، خاصة أن الأمر متعلق بالدستور وليس تشريعًا عاديًا".