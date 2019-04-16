محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عن جهود الدولة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وتوفير المياه.

وأوضح الفيديو استصلاح مليون فدان ضمن مشروع الـ5 ملايين فدان بالإضافة إلى مشروع الصوب الزراعية.

وشرح الفديو جهود الدولة في رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بالإضافة إلى الجهود في مجال الاستزراع السمكي.

وأوضح الفيديو أن حجم الاستثمارات في مجال الزراعة حتى يونيو 2020 يزيد عن 48 مليار جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة ينشر فيديو عن جهود الدولة في تطوير الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.