"اليوم ننتهي مما بدأناه".. عبدالعال: "التعديلات لم تكن جاهزة أو معلبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، قائلا: "هذه التعديلات لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما يدعي البعض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال عبدالعال: "في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل للتعديل الذي بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لنقاشات معقدة ومركبة".

وتابع: "على مدار شهرين كاملين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصا منا على القيام بالواجب الوطني، على أكمل وجه".

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وأشار، إلى أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، قائلا: "استمعنا بإنصات واستمعنا بغرض الفهم، لا بغرض الرفض، واستفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان".

وقال: "حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الجوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والقضاء والعمل النقابي، مؤكدا أن المجلس استجاب لكثير مما دار في جلسات الحوار".

وأشار، إلى أن الاستجابة للمقترحات أثناء الحوار، يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل كانت وليد ة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.

وتابع: "تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات".