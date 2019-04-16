محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أشاد جواو جوميز كرافينهو، وزير دفاع جمهورية البرتغال بجودة وتميز العربة المدرعة تاج TAG أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكافة المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام فى مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة. وجاء هذا خلال زيارته أمس، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة. وحرص "كرافينهو" على مشاهدة العربة المدرعة من الداخل، مبديا إعجابه الشديد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة تاج، كما شاهد بيانا عمليا لإمكانيتها وقدراتها علي تخطي الصعاب، مؤكدا تميزها بالأمان والحماية الكاملة لطاقم المدرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البرتغالي يشيد بالمدرعة "tag" للعربية للتصنيع - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.