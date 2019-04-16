بنصف مليون زائر.. حصاد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في أرقا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت إدارة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، تحقيق معدلات وأرقام قياسية جديدة للمعرض في نسخته الأخيرة رقم 15 التي أقيمت مؤخرا خلال أبريل الجاري، حيث بلغ عدد زائري المعرض بشكل أكثر من نصف مليون شخص على مدار أسبوعين.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن المعرض الذي أقيم هذا العام بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، واتحاد الناشرين، بمشاركة 50 دار نشر مصرية وعربية، حقق رقمًا قياسيًا في عدد الفعاليات الثقافية التي أقيمت على هامشه، حيث وصلت إلى 170 فعالية، تحدث فيها 665 متحدثا، منهم 428 متحدثا من مبدعي الإسكندرية ومثقفيها، بنسبة 65%، ووصل عدد الحضور لكل الفعاليات 17 ألف شخص.

ووصلت عدد الفعاليات الموجهة للطفل 15 فعالية، تنوعت بين ورش العمل المختلفة والندوات مع كبار الكتاب في مجال الطفل. وقدم المعرض أيضًا 12 ورشة في فنون الكتابة المختلفة من كتابة أدبية، وكتابة الرواية، والقصة، والسيناريو والكتابة للإذاعة، وورشة في الخط العربي وغيرها.

وقدم البرنامج الثقافي 13 أمسية شعرية شارك فيها أكثر من 130 شاعر وشاعرة من الإسكندرية والمحافظات المجاورة، و7 أمسيات قصصية شارك فيها أكثر من 100 قاص وقاصة من الإسكندرية والبحيرة.

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وكانت أعلى نسبة حضور في فعالية "عايز منحة" والتي قدمت للشباب نصائح في كيفية الحصول على منح للدراسة في الخارج، أو للتبادل الثقافي، وأعدتها وقدمتها الكاتبة منى لملوم، وحضر فيها 1300 شخص، وجاء في المرتبة التالية فعالية "حكاوي سفراء أفريقيا" والتي وجهت للشباب وشرحت آلية التطوع والسفر إلى أفريقيا، وعرضت لنماذج من الشباب الذي سافر لعدة دول أفريقية وتجاربهم هناك، وحضر فيها ألف شخص.

وجذب المعرض هذا العام عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة من نجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الفنان فاروق حسني، والعالم المصري الدكتور فاروق الباز، والأديب والشاعر شوقي حجاب، والمخرج مجدي أحمد علي، والأديب والإعلامي عصام يوسف، والفنان تامر فرج، والأديب الكبير يعقوب الشاروني، والدكتور وسيم السيسي، والدكتورة بثينة كامل، والفنان محمد ثروت، ونجم الزمالك السابق حازم إمام، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والإعلامي محمد علي خير، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأديب يوسف القعيد، والمفكر ثروت الخرباوي، والدكتور خالد حبيب، والأديب الكبير مجيد طوبيا، بجانب محاضرة للدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وأقيم على هامش المؤتمر ثلاثة مؤتمرات ضمن فعاليات المعرض، وهي: مؤتمر سيدات السرد السكندري، والذي عرض لإنتاج الأديبات السكندريات خلال 2018، ومؤتمر مصر المبدعة والذي أقيم للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية، وعرض للأعمال الإبداعية لمبدعين من بورسعيد والإسماعيلية والفيوم، ومؤتمر العلاقات المصرية الإفريقية والذي حضره عدد كبير من الباحثين والمفكرين وناقشوا خلاله مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية.

وقدم المعرض خمس حفلات للجمهور مجانا ضمن الفعاليات الثقافية، منها حفلات تابعة لمهرجان حكاوي الجاز ، وحفل لفرقة التخت العربي. كما شارك مبدعون عرب في البرنامج الثقافي من كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والإمارات، ولبنان واليمن.