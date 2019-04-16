سجن الفنان المصري سعد الصغيّر.. الاسباب

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين بحبس الفنان والمطرب سعد الصغير، عامًا مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون و320 ألف جنيه ”قرابة 77 ألف دولار“ ، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.

وجاء حكم محكمة جنح التهرب الضريبي، في حضور سعد الصغير الذي بكى داخل الجلسة عقب سماعه الحكم، وخروجه دون التحفظ عليه، حيث ألزمت المحكمة الفنان بالمصروفات القضائية، ودفع الغرامة، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لسعد تهمًا من بينها التهرب الضريبي، وإخفاء بعض الأعمال الخاصة به عن مصلحة الضرائب بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 20015، مع شركات “ القاهرة والناس-إم بي سي-سيجما للإعلام- والنهار- والسبكي للإنتاج الفني“، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

وكانت المحكمة قد قضت فى 8 أكتوبر الماضي بحبسه عامين، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة، إلا أنه استأنف الحكم محاولًا التصالح في القضية بدفع المبالغ المقررة.