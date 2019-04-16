وزير الدفاع التونسي يتهم مسلحين أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أنّه تمّ ضبط مجموعتين مسلحتين حاولتا اجتياز الحدود البرية والبحرية للبلاد، الأولى مكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولتاجتياز الحدود البحرية عبر زورقين مطاطيين، وتم رصدها وإيقافها في جزيرة "جربة".
وقال الزبيدي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء -
وأوضح الوزير أنه تم تسليم كلتا المجموعتين إلى حرس الحدود.
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