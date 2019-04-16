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وزير الدفاع التونسي يتهم مسلحين أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية

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أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أنّه تمّ ضبط مجموعتين مسلحتين حاولتا اجتياز الحدود البرية والبحرية للبلاد، الأولى مكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت

اجتياز الحدود البحرية عبر زورقين مطاطيين، وتم رصدها وإيقافها في جزيرة "جربة".

وقال الزبيدي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء -

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أن المجموعة الثانية، والمكونة من 13 فرنسيا، حاولت اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع، موضحا أن عناصر هذه المجموعة رفضت التوقف لكن السلطات العسكرية أجبرتها على الامتثال.
وأوضح الوزير أنه تم تسليم كلتا المجموعتين إلى حرس الحدود.
 
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