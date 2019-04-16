رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد دعم المجلس العسكري السوداني

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بحث، خلال لقائه عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الذى يزور أديس أبابا، تطورات الأوضاع في السودان، وما اتخذه المجلس الانتقالي من إجراءات عقب تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.
ونقلت الوكالة الإثيوبية عن الفريق جلال الدين الشيخ الطيب قوله إن الزيارة الخارجية الأولى التي قام بها لإثيوبيا تؤكد عمق الروابط بين البلدين وتأثر كل منهما بما
وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي تفهم تداعيات الأوضاع في السودان، مؤكدا دعمه ومساندته وتأييده لما اتخذه المجلس من إجراءات.
وأضاف أن آبي أحمد بذل جهدا مقدرا وتواصل
وأوضح الفريق جلال الدين الشيخ الطيب أن السودان قدمت، على هامش الزيارة، ورقة خلال جلسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي تناولت مجريات الوضع في البلاد ودواعي انحياز القوات المسلحة السودانية لتطلعات الشعب ورؤية المجلس الانتقالي لتكوين حكومة وطنية مدنية تتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي مجددًا دعم حكومة بلاده لشعب السودان، مؤكدًا أن هذا الدعم قائم على احترام سيادة السودان وعلى مبادئ عدم التدخل.
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