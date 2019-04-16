خبير فرنسي يعلن عن مدة ترميم كاتدرائية نوتردام

قال الفرنسي ستيفان بيرن المسئول عن التراث والأثريات، إن ترميم كاتدرائية نوتردام بباريس سيستغرق من 10 إلى 10 عامًا كحد أدنى للانتهاء من الترميم الكامل لها.

وأضاف بيرن، أنه من الضروري أولًا عمل جرد

للإطارات والقبوات الموجودة في الكاتدرائية، مستشهدًا بكاتدرائية ريمس التي استغرق ترميمها 40 عامًا، لافتا إلى أنه لحسن الحظ أن فرنسا لديها حرفيين متخصصين ولديهمالمعرفة الكاملة بكيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث.

قال المتحدث باسم دار إطفاء الحراق الفرنسية اندلع الحريق في الكنيسة بوسط العاصمة باريس، أدى الحريق إلى انهيار واحتراق عدة أعمدة بداخلها والسقف.

وأضاف المتحدث أن الحريق تطلب عملية كبرى للإطفاء، وأكد عدم وجود وفيات جراء الحادثة.