بوتين يقترح إرسال أفضل المرممين الروس لترميم كاتدرائية نوتردام

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال أفضل المختصين الروس الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، لترميم كاتدرائية نوتردام، وفقا "لروسيا اليوم".

وكان بوتين قد بعث ببرقية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها لماكرون وللشعب الفرنسي عن تعاطفه، إثر الحريق المأساوي لكاتدرائية نوتردام في باريس.

ووفقا للكرملين، جاء في برقية

بوتين: "نوتردام- الرمز التاريخي لفرنسا، كنز لا يقدر بثمن للثقافة الأوروبية والعالمية، وأحد أهم المقدسات المسيحية، ما حدث الليلة الماضية في باريس، ترك صدى مؤلما في قلوب الروس".وأعرب بوتين، عن أمله، في أن يتم ترميم هذا الصرح العظيم.