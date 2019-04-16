زعماء العالم يدعون للمساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام الفرنسية

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن اليوم الثلاثاء العالم للاتحاد وإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية التي اندلعت فيها النيران أمس الإثنين بالعاصمة الفرنسية .

وقال جاي إن، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية: "سنوضح حبنا للبشرية بطريقة أكثر نضجًا من خلال عملية إعادة الإعمار".

من جانبه، أعاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي إلى الأذهان كيف جرت إعادة بناء عاصمة بلاده وارسو بعد أن دمرتها الألمان في الحرب العالمية الثانية، وكتب في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "بولندا تدرك معنى

التهام النيران للتراث الثقافي، لقد أُعيد بناء وارسو من تحت الأنقاض، وسنعيد بناء كاتدرائية نوتردام معًا كأوروبيين".من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانلو: "إن أفكارنا وصلواتنا مع شعب فرنسا، وكذلك تضامننا مع بقية العالم من جراء هذا الحادث المفجع".من ناحيتهم، عبَّر كل من بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايت، ورئيس وزراء الدنمارك لارس لويك راسموسن، ورئيسة وزراء النرويجإيرنا سولبرج، عن حزنهم جراء الأضرار التي لحقت بكاتدرائية "نوتردام" التي تقع على نهر السين في مركز باريس التاريخي، وتعود للعصور الوسطى، وتمثل تحفة في الفن والعمارة.بدورها، طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمساعدة فرنسا في إعادة ترميم الكاتدرائية.وعبَّر توسك - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن تضامنه مع الأمة الفرنسية عقب حريق كاتدرائية "نوتردام"، داعيًا جميع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في مهمة إعادة ترميم الكاتدرائية.وكان حريق قد اندلع في سقف كاتدرائية "نوتردام"، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل.