روسيا تطلق حملة لجمع التبرعات لكاتدرائية نوتردام

اقترح رئيس إدارة المتاحف في وزارة الثقافة الروسية، فلاديسلاف كونونوف، اليوم الثلاثاء، أن تقوم إدارات المتاحف والمواطنون بحملة واسعة لجمع التبرعات لترميم كاتدرائية نوتردام في فرنسا بعد الحريق الذي حصل لها، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال "كونونوف" في حديث للوكالة الروسية: "سنعرض على المتاحف والمواطنين المتعاطفين في روسيا، تنظيم عملية لجمع التبرعات لتمويل الترميم، ونجري المباحثات حاليًا مع مختلف المؤسسات الروسية الثقافية، وأعتقد أن المبادرة ستنال الدعم والتأييد

اللازمين".وأضاف كونونوف أن "حب الروس لمساعدة الآخرين في وقت الشدائد والمحن، وهذا متأصل فينا وراثيا، نهب لمساعدة وإنقاذ الآخرين ونقدم المساعدة لمن يحتاجها".وتابع قائلا: "اليوم وقعت مصيبة في فرنسا وهذه مأساة صعبة، وسيكون من الصحيح تقديم المساعدة الممكنة في ترميم هذا الصرح الفريد".