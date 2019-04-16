إصابة 12 مدنيًا بينهم 6 أطفال في انفجار بمقاطعة هلمند الأفغانية

أعلن المكتب الإعلامي لإقليم هلمند الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا من بينهم 6 أطفال بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية الصنع في الإقليم الجنوبي.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدره المكتب أن الحادث وقع بالقرب من سوق جريشك صباح اليوم حيث زرع المسلحون قنبلة مغناطيسية في
وأضاف بيان لمكتب المحافظ أن ستة أطفال على الأقل من بين الجرحى حيث يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات المحلية.
ولم تعلق الحركات المسلحة المناهضة للحكومة -ومن بينها حركة طالبان- على هذا الحادث حتى الآن.
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