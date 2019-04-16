اندلاع حريق في باحة المسجد الأقصى

اندلع حريق صغير، مساء الإثنين، في إحدى غرف الحراسة في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، لكن تمت السيطرة عليه وإخماده، وما زال المسجد مفتوحاً أمام المصلين والزوار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحريق -الذي سيطر عليه طاقم إطفائية المسجد الأقصى- سببه لعب الفتية بالنار، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقع غرفة الحرس، التي اندلعت فيها النيران، أمام المصلى القبلي بالقرب من الدرج المفضي إلى المصلى المرواني، أحد المصليات داخل المسجد.

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وتزامن الحريق في المسجد مساء الإثنين مع احتراق كاتدرائية "نوتردام" في باريس.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل، في 1967 وضمتها على الإثر في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.