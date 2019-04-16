تايوان: موافقة واشنطن على استمرار برنامج التدريب العسكري جاءت في وقتها

قالت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الثلاثاء، إن موافقة واشنطن على استمرار بيع برنامج التدريب العسكري، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، جاءت في وقتها.

تأتي تعليقات تساي بعد ساعات من موافقة وزارة الخارجية الأميركية على استمرار برنامج تدريب للطيارين، بجانب توفير الصيانة والدعم اللوجستي لطائرات" اف 16" في قاعدة "لوك إير الجوية" في أريزونا.

وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي التصديق المطلوب لإبلاغ الكونجرس بالبيع المحتمل للبرنامج أمس الإثنين.

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وقالت تساي للصحفيين: "الإعلان عن بيع البرنامج لتايوان جاء في وقته"، مشيرة إلى تحليق مروحيات عسكرية صينية حول تايوان، أمس الإثنين.

وأضافت "التحركات العسكرية الأخيرة للصين، في الجو والبحر، قوضت استقرار مضيق تايوان وألحقت الضرر بالوضع الحالي".

وأوضحت أن عملية البيع المحتملة للبرنامج من شأنها حماية جودة القوات الجوية التايوانية.