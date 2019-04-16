المجلس العالمي للتسامح والسلام يأسف لحريق كاتدرائية نوتردام

أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن أسفه للحريق المروع الذي لحق بكاتدرائية "نوتردام" التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الجروان، في بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام، إن العالم يتألم لهذا الحادث المروع الذي أصاب أحد أهم المعالم الحضارية والدينية التاريخية في العالم، مبدياً تضامن المجلس مع حكومة وشعب فرنسا جراء هذا الحادث المؤسف.

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وأضاف أن المجلس يولي أهمية قصوى للحفاظ على مثل هذه المعالم الدينية التاريخية لما لها من رمزية حضارية وثقافية كبيرة ليس فقط لدى الشعب الفرنسي بل للعالم أجمع.

وأكد الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يثمن جهود السلطات الفرنسية في السيطرة على الحريق، متمنياً أن يتم إخماده بأقل الأضرار الممكنة وإعادة ترميم ما أفسده الحريق حفاظاً على هذا المعلم التاريخي الكبير.