فرنسا تسيطر كلياً على حريق كاتدرائية "نوتردام" وتواصل التحقيق بشأنه

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام، في باريس أصبح تحت السيطرة.

وأفادت بأن سبب الحريق الذي التهم الكاتدرائية العريقة، التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس، الليلة الماضية لا يزال غير معلوم، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق.

وقال لوران نونيز، وكيل وزارة الداخلية، إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران، بحسب قناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية.

وأضاف نونيز أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون كيفية استمرار عمل رجال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، وما إذا كانت الكاتدرائية مستقرة.

ولا يزال حوالي 100 فرد من رجال الإطفاء يوجدون في موقع الحادث حتى صباح اليوم الثلاثاء.

والتهم حريق هائل كاتدرائية "نوتردام"، الليلة الماضية، حيث دمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.