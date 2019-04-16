وزير الخارجية الفلسطيني: عباس مستعد للقاء نتنياهو في موسكو دون شروط

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس محمود عباس على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة، في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.

وأضاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرتها الليلة الماضية، أن "عباس قد يزور موسكو في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية".

وشدد المالكي على أن "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية-الفلسطينية لا يقر باستقلال دولة فلسطين".

ولم ترد على الفور ردود فعل على تصريح الوزير الفلسطيني.