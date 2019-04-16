أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تتحقق أهداف التحالف العربي .
وقال نائب رئيس المجلس في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس، "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".
يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني، من أجل استعادة سيطرة الحكومة الشرعية على كامل أراضي اليمن.
وتشارك قوات سودانية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الرامي إلى استعادة الشرعية ودحر انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية على الحكومة الشرعية.
اقرأ أيضاً.. "التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يؤكد بقاء قواته في اليمن حتى يحقق التحالف أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.