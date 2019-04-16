السودان يؤكد بقاء قواته في اليمن حتى يحقق التحالف أهدافه

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تتحقق أهداف التحالف العربي .

وقال نائب رئيس المجلس في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس، "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني، من أجل استعادة سيطرة الحكومة الشرعية على كامل أراضي اليمن.

وتشارك قوات سودانية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الرامي إلى استعادة الشرعية ودحر انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية على الحكومة الشرعية.

اقرأ أيضاً.. "التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني