الهند وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة مضادة للغواصات

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أجرت القوات البحرية الهندية والبحرية الأمريكية مناورات مشتركة مضادة للغواصات في المحيط الهندي باستخدام طائرة من طراز P-8.

وكما أوردت "سبوتنيك"، هذا مؤشر على قيام الولايات المتحدة بتنشيط رابط البيانات الآمن على طائرة P-8 تحت اتفاقية التوافق والأمان في مجال الاتصالات، وتتطلع إلى تحسين إمكانية التشغيل المتداخل لطائرة P-8 الأمريكية.

وقبل اتفاقية التوافق والأمان في مجال الاتصالات، كان على الولايات المتحدة نشر أنظمة مؤقتة مع وحدات هندية خلال مناورات مشتركة حتى يتمكن الجانبان من التواصل.