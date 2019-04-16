كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: الصين تستخدم كاميرات التعرف على الوجه لمراقبة الأويجور المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستخدم السلطات الصينية نظام كاميرات التعرف على الوجه-على نطاق واسع- لتتبع الأقلية المسلمة الأويجورية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتم برمجة تقنية التعرف على الوجوه المدمجة في شبكات كاميرات المراقبة الضخمة في الصين للبحث حصريًا عن اليوجور، بناءً على مظهرهم والاحتفاظ بسجلات لحركاتهم في جميع أنحاء الصين، وفقًا للتقرير الصادر اليوم.

ونالت بكين بالفعل انتقادات واسعة النطاق لمعاملتها الأويجور في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية، حيث يُحتجز ما يصل إلى مليون عضو من مجموعات الأقليات الناطقة بالتركية الأكثرية من المسلمين في معسكرات الاعتقال، وفقًا لتقديرات استشهدتها لجنة تابعة للأمم المتحدة.

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وبحسب ما ورد تستخدم الشرطة الآن تقنية الذكاء الاصطناعي لاستهداف اليوغور خارج شينجيانج، بما في ذلك المدن الغنية مثل هانجتشو ونزهو.

وتزعم الصحيفة أن مدينة مركزية واحدة قامت بعمل مسح ما إذا كان السكان من اليوجور 500000 مرة في شهر واحد فقط.

وأعلنت بكين عن خطة في عام 2017 لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الذكاء الاصطناعى، ولكن كانت هناك مخاوف في المجتمع الدولي من استخدام تقنية ذكية جديدة لمراقبة الشرطة المكثفة في السنوات الأخيرة بعد التوترات العنيفة بين الأعراق.