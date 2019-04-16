كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يبحث مع الأسد العلاقات الثنائية وعملية التسوية السياسية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق.

وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعي التي تبنى من أجل عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأشار مصادر قصر الرئاسة السورية أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث المتعلقة بمبادرة أستانا، بالإضافة إلى العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.

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كما كانت مسألة النازحين السوريين على طاولة المباحثات بين الطرفين.