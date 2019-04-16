كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة روسية تحكم على جاسوس نرويجي بالسجن المشدد 14 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في موسكو، حكمًا على نرويجي يدعى فرود بيرج، 63 عامًا، بالسجن المشدد 14 سنة بتهمة التجسس.

وأنكر "المتهم" فرود بيرج، هذه الاتهامات، وقد وصفه محاميه بأنه ضحية وشاية مغرضة.

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ولدى سؤاله عن عفو محتمل عن "بيرج"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إنه سينتظر الحكم قبل التفكير في المناشدات.

وتم إلقاء القبض على مفتش الحدود النرويجية المتقاعد، فرود بيرج، في موسكو في ديسمبر 2017. واتهم بجمع معلومات حول الغواصات النووية الروسية للمخابرات النرويجية.