كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يعرب عن تعاطفه مع "ماكرون" والشعب الفرنسي بشأن حريق نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعاطفه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وشعب فرنسا فيما يتعلق بالنيران التي دمرت كاتدرائية نوتردام، حسبما ذكرت تقارير الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال المكتب الصحفي: "أعرب بوتين عن أمله في استعادة الكاتدرائية العظيمة، واقترح إرسال أفضل المتخصصين الروس إلى فرنسا، الذين لديهم خبرة واسعة في ترميم الآثار الثقافية العالمية، بما في ذلك أعمال الهندسة المعمارية في العصور الوسطى".

وحسبما صرح الممثل الرئاسي الروسي الخاص للتعاون الثقافي الدولي والسفير ميخائيل شفيديكوي لـ"سبوتنيك": "الخبراء الروس على استعداد للمشاركة في ترميم كاتدرائية نوتردام الفرنسية، ولكن عليهم أولاً أن يفهموا أي نوع من المساعدة ستحتاجه فرنسا".

وأضاف "شفيديكوي": "هذه مأساة كبيرة، ليس فقط بالنسبة للفرنسيين، بل للبشرية جمعاء. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الفرنسيين سيتحولون إلى جميع الحرفيين العباقرة الذين يعيشون خارج فرنسا، وبالطبع، فإن المتخصصين الروس مستعدون للمشاركة في ترميم الكاتدرائية، لكن يجب أن نفهم نوع المساعدة التي يحتاجها الفرنسيون".